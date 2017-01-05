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Luis Enrique'den Arda Turan ve Vidal açıklaması !

LUİS ENRİQUE'DEN ARDA TURAN VE VİDAL AÇIKLAMASI !

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, önemli açıklamalar yaptı.

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Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, Galatasaray'ın ilgilendiği Aleix Vidal ve milli futbolcu Arda Turan için, "İkisi de önemli oyuncular, performanslarından memnunum." dedi.

Luis Enrique, transfer konusuna da değinirken milli oyuncumuz Arda Turan ve Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Aleix Vidal hakkında konuştu. 

"TRANSFER OLABİLİR"

Transfer yapabileceklerinin sinyallerini veren Luis Enrique, ''Barcelona transfer döneminde her zaman fırsatlara açık bir kulüptür. Bu dönemlerin çok karışık olduğunu da biliyoruz. Transfer olup olmayacağını birlikte görelim'' dedi.

 "ARDA VE VİDAL'DEN MEMNUNUM"

Aleix Vidal ve Arda Turan'ın da performanslarından memnun olduğunu söyleyen Luis Enrique, ''Vidal ve Arda bizim takımımız için önemli oyuncular. İkisi de ilk geldiklerinde kolay bir dönemden geçmediler. Normal bir süreç değildi ama çok çabuk adapte oldular. Ben ikisinin de performansından memnunum'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz gün İspanyol basınına yansıyan haberde Galatasaray'ın Aleix Vidal'e ilgisi doğrulanmış ve iki kulüp arasında yaşananlar açıklanmıştı!

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