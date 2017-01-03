Lucas Lima yine gündeme geldi

Birçok yıldızın adı Sarı-Lacivertliler ile anılsa da henüz taraftarı heyecanlandıracak bir gelişme yaşanmadı. Yönetim de dört koldan listedeki oyuncular için girişimlere devam ediyor.
Fenerbahçe’de taraftarlar sabırsızlıkla 10 numara transferini bekliyor. Birçok yıldızın adı Sarı-Lacivertliler ile anılsa da henüz taraftarı heyecanlandıracak bir gelişme yaşanmadı. Yönetim de dört koldan listedeki oyuncular için girişimlere devam ediyor.
10 numara için son aday ise sezon başında da gündeme gelen Lucas Lima oldu. Santos forması giyen 26 yaşındaki oyuncunun Brezilya’da yeni sezon başlamadan önce takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Adı son olarak Çin kulüpleriyle anılsa da Lima’nın menaceri Wagner Ribeiro, “Oyuncum Çin’e gitmeyecek. Kariyerine ya Avrupa’da devam edecek ya da 1 sezon daha Santos’ta kalacak” ifadelerini kullandı.
Yüzde 10’u Santos’ta!
Sarı-Lacivertliler’in, oyuncunun son durumuyla ilgili bilgi almak için menacerler aracılığıyla girişimlere başladığı öğrenildi. Lucas Lima için sezon başında Avrupa’dan birçok kulüp devreye girse de şu anda bir talibi olmaması Sarı-Lacivertliler’in avantajı. Bu transferi zor kılan ise, Santos’un oyuncunun sadece yüzde 10’luk hakkına sahip olması. Lima’nın bonservisinin geri kalanı çeşitli menacerlik şirketlerinin elinde. Hepsiyle orta yolu bulmak, kolay olmayabilir.
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LUCAS LİMA YİNE GÜNDEME GELDİ
Fenerbahçe’de taraftarlar sabırsızlıkla 10 numara transferini bekliyor.
Birçok yıldızın adı Sarı-Lacivertliler ile anılsa da henüz taraftarı heyecanlandıracak bir gelişme yaşanmadı. Yönetim de dört koldan listedeki oyuncular için girişimlere devam ediyor.
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