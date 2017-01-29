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Liverpool’a kupada şok !

LİVERPOOL’A KUPADA ŞOK !

Liverpool bir alt ligde mücadele eden Wolverhampton Wanderers'a sahasında 2-1 yenilerek FA Cup'a 4. turda veda etti.

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İngiltere FA Cup 4. tur maçında Liverpool, Wolverhampton Wanderers’ı sahasında konuk etti. Anfield’da oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-1 kaybederek kupaya erken veda etti.

Premier Lig’de son 3 haftada sadece 2 puan toplayabilen Liverpool, İngiltere Championship’te alt sıralara yakın olan rakibi karşısında maça adeta 1-0 yenik başladı. Konuk takım 1. dakikada Stearman ile öne geçti. Dakikalar 41’i gösterdiğinde Wolverhampton Weimann ile durumu 2-0’a getirdi.

Klopp yedek ağırlı ilk 11 sürdüğü maçta oyuna Coutinho ve Sturridge’i alsa da Liverpool geri dönemedi! Origi’nin 86. dakikada attığı gole maçın skorunu 2-1 olarak belirledi.

AMK Gazetesi
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