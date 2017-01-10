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Lionel Messi'nin heykelini yıktılar

LİONEL MESSİ'NİN HEYKELİNİ YIKTILAR

Lionel Messi'nin Buenos Aires'teki heykeli, kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkıldı.

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Ronaldo'nun Messi'yi geçip dünyada yılın oyuncusu seçilmesinin ardından Arjantin'den tatsız bir haber geldi.

Milli takımı bıraktığını açıkladıktan sonra birçok kesimin karardan vazgeçirmek istediği Messi için Arjantin devleti, Buenos Aires'te yıldız futbolcunun heykelini dikmişti.
 
Yürüyüş yolundaki Messi heykeli kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılırken Buenos Aires yönetiminden ise olayla ilgili bir açıklama geldi. Olayın faillerinin bulunması için çalıştıklarını belirten yöneticiler, yaşanan bu durumu barbarlık olarak nitelendirdi. Öte yandan Buenos Aires yöneticileri, Messi'nin heykelinin onarılacağını da belirtti.
 
Yürüyüş yolunda Messi'nin dışında diğer ünlü Arjantinli sporcuların heykelleri de bulunuyor. çim hokeyi yıldızı Luciana Aymar, tenisçi Gabriela Sabatini ve Guillermo Vilas, Formula 1'in eski şampiyonlarından Juan Manuel Fangio ve NBA ekiplerinden San Antonio Spurs forması giyen Manu Ginobili'nin heykelleri, Messi'nin heykeliyle aynı alanda yer alıyor.Ronaldo sahnede yaptığı konuşmada "Barcelona'dan bazı insanların aramızda olmamasına üzgünüm ama bu anlaşılır bir durum" diyerek Messi ve diğer Barcelona'lıların bir ödül kazanamadıkları için törende bulunmadıklarını ima etti.

Goal.com

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