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Lille, Eder'i kiralamaya yanaşmıyor

LİLLE, EDER'İ KİRALAMAYA YANAŞMIYOR

Beşiktaş yönetimi bir diğer transfer hedefi olan Eder konusunda da sıkıntı yaşıyor...

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Portekizli forvetin kulübü Lille'in kiralama teklifini kabul etmediği, Eder'i bonservisiyle göndermek istediği belirtiliyor. 
 
Sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Lille'de kötü bir performans sergileyen Eder'in teknik direktör Şenol Güneş'in en çok beğendiği forvetlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Lille formasıyla bu sezon 21 maça çıkan 29 yaşındaki forvet 4 gol attı, 3 asistd yaptı.
 
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