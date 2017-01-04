Ligde 2. yarının ilk 5 hafta programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 17, 18, 19, 20 ve 21. haftanın programlarını açıkladı.



TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Spor Toto Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. Hafta müsabaka programı açıklandı. Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak ve 27 - 28 Mayıs'ta oynanacak olan 34. Hafta müsabakaları ile sona erecek.



Avrupa Ligi'nde mücadele eden 3 takımımız olması nedeniyle; Avrupa Ligi, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maç programları da dikkate alınarak ikinci yarı programının tamamı açıklanmadı. Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlarımızın ilerleme durumları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmeler de dikkate alınarak, ilerleyen dönemlerde geriye kalan Spor Toto Süper Lig programı ilan edilecek."

17. haftanın porgramı ise şu şekilde:

13 Ocak Cuma

Bursaspor-Trabzonspor: 20.00



14 Ocak Cumartesi

Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: 13.30

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: 13.30

Medipol Başakşehir-Kayserispor: 16.00

Atiker Konyaspor-Galatasaray: 19.00



15 Ocak Pazar

Kasımpaşa-Gençlerbirliği: 13.30

Gaziantepspor-Antalyaspor: 16.00

Fenerbahçe-Adanaspor: 19.00



16 Ocak Pazartesi

Osmanlıspor-Beşiktaş: 19.00