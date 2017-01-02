Liderlik maçı Fenerbahçe'nin !

Spor Toto Süper Ligi’nde liderlik için mücadele eden Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Maçı Sarı Lacivertli ekip, rakibini 81-75'lik skorla yendi. Bu skorla Fenerbahçe ligde üst üste 26 iç saha maçını kazandı.
Spor Toto Süper Ligi’nde liderlik için mücadele eden Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Ligi’nde liderlik için mücadele eden Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Maçı Sarı Lacivertli ekip, rakibini 81-75'lik skorla yendi. Bu skorla Fenerbahçe ligde üst üste 26 iç saha maçını kazandı.