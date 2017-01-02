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Liderlik maçı Fenerbahçe'nin !

LİDERLİK MAÇI FENERBAHÇE'NİN !

Spor Toto Süper Ligi’nde liderlik için mücadele eden Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

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Spor Toto Süper Ligi’nde liderlik için mücadele eden Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Maçı Sarı Lacivertli ekip, rakibini 81-75'lik skorla yendi. Bu skorla Fenerbahçe ligde üst üste 26 iç saha maçını kazandı.

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