Liderlik maçı Fenerbahçe'nin !

LİDERLİK MAÇI FENERBAHÇE'NİN ! Spor Toto Süper Ligi’nde liderlik için mücadele eden Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Basketbol » Basketbol Süper Lig 02.01.2017 21:15

Spor Toto Süper Ligi’nde liderlik için mücadele eden Fenerbahçe ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Maçı Sarı Lacivertli ekip, rakibini 81-75'lik skorla yendi. Bu skorla Fenerbahçe ligde üst üste 26 iç saha maçını kazandı. 77