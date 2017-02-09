Lider kaldıkça primler anında ödenecek !

Tüm planlarını sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 3. yıldızı takmak olarak belirleyen Beşiktaş'ta yönetim, takım lider kaldığı sürece primleri anında ödeme kararı aldı.

Liderlik koltuğunu sezon sonuna kadar koruyarak üst üste ikinci sezon şampiyonluğa ulaşmanın hesaplarını yapan Beşiktaş’ta, 3. yıldız hedefi doğrultusunda prim sisteminde değişikliğe gidildi.



Sezon başında maç başı ücretini kaldırarak, puan başı prim sistemini getiren siyah-beyazlı yönetim, liderlik koltuğunda oturulduğu sürece primleri lig sonu değil anında ödeyecek. Oyunculara puan başı 4 bin eurodan her galibiyet için 12 bin euro ödeyen ve bu paranın yarısını futbolculara dağıtıp, diğer yarısını havuzda biriktiren Beşiktaş Yönetimi, ligin zirvesinde kaldıkları sürece adam başı 12 bin euroyu hemen hesaplara yatıracak. Bugüne kadar havuzda birikmiş olan tüm primleri de oyunculara dağıtma kararı alan yönetim, liderlik koltuğundan inilmediği sürece bu uygulamaya devam edecek.



Kısa süre önce futbolcuların birikmiş alacaklarını ve primleri ödeyerek, takımı daha da motive etmek isteyen Beşiktaşlı idareciler bundan sonraki ödemelerde de aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle forvet transferinde Demba Ba’yı bedelsiz kiralayarak sezon sonu için belirlenen maddi hedeflerden sapmayan siyah-beyazlılar, şampiyon olunması durumunda ekstra şampiyonluk primi de verecek.



Futbolcuları farklı yöntemlerle şampiyonluğa odaklamaya çalışan Beşiktaş Yönetimi, UEFA kriterlerinin dışına çıkmamaya da büyük özen gösteriyor. Bu sene en fazla 10 milyon euro zarar açıklama hakkı bulunan siyah-beyazlılar gelecek sezonun transfer bütçesini ise oyuncu satarak oluşturacak.

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