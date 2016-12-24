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Lider Başakşehir'e Adana çelmesi

LİDER BAŞAKŞEHİR'E ADANA ÇELMESİ

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde lider Başakşehir, deplasmanda Adanaspor'la 1-1 berabere kalarak yara aldı.

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Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren M. Başakşehir, Adanaspor'a konuk oldu.
 
Mücadeleye hız başlayan ve etkili taraf ev sahibi Adanaspor oldu. Etkili oyununa rağmen golü bulamayan Adanaspor, Attamah'ın 44. dakikadaki golüne engel olamayınca soyunma odasına 1-0 geride gitti.
 
İkinci yarıda etkisini arttıran taraf M. Başakşehir olmasına rağmen 52. dakikada sahanın iyi isimlerinden Magaye, skoru eşitleyen golü attı. 72. dakikada Mossoro topu ağlara gönderdi fakat Başakşehirli futbolcuların yoğun itirazına rağmen hakem Hüseyin Göçek golü iptal etti.
 
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
 
Bu sonuçla Başakşehir puanını 36 yaparken, Adanaspor da 10. puanını hanesine yazdırdı.

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