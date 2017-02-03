ANA SAYFA
Leverkusen'den Çalhanoğlu cezasına ilk tepki !

LEVERKUSEN'DEN ÇALHANOĞLU CEZASINA İLK TEPKİ !

Bayer Leverkusenli yönetici, Hakan Çalhanoğlu'na verilen cezanın oyuncu ve kendileri için ağır bir darbe olduğunu söyledi

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Völler, Bayer Leverkusen için hiçbir şekilde makul olmayan kararı, üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.

Olayın, Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen'e transfer olmadan önceki süreçte gerçekleştiğine dikkati çeken Völler, "Bu karar, Hakan ve bizim için ağır bir darbe. Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Sezonun uzun bir döneminde çok önemli bir oyuncumuz, takımdan eksik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade ise kararın, taraflar arasında yer almayan kırmızı-siyahlı kulübü ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, "Maalesef bunu kabul etmekten başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.

CAS'ın cezasının ardından Hakan'ın sezonu kapattığı hatırlatılan kulübün açıklamasında, milli futbolcunun söz konusu dönemde Karlsruher'de oynarken Trabzonspor ile anlaştığı ve bu sırada reşit olmadığı bilgisi verildi. Buna rağmen Hakan'ın Karlsruher takımıyla sözleşmesini uzattığı ve sonraki süreçte Hamburg'a transfer olduğu kaydedildi. CAS'ın bu durumu, futbolcunun Trabzonspor ile yaptığı sözleşmeyi ihlali olarak değerlendirdiği için ceza verdiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, 2014'te Hamburg'dan 14,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Bu sezon iyi bir performans yakalayan Hakan, Bundesliga'da forma giydiği 15 maçta 6 gol attı.

NTVSpor
11
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş paylaşımMoussa Sow'dan iddiali derbi sözleriMesut Özil, Barcelona yolunda !
İsmail Köybaşı, 9 ay sonra...UEFA, Beşiktaş'ın adaylığını açıkladıİran’dan ABD'ye misilleme !
Bruma'ya yeni teklif ! 2.2 milyon euro...Trabzonspor istedi, Milan ile anlaştıDavid Beckham fena yakalandı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS