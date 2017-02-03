Leverkusen'den Çalhanoğlu cezasına ilk tepki !

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Völler, Bayer Leverkusen için hiçbir şekilde makul olmayan kararı, üzüntüyle karşıladıklarını ifade etti.



Olayın, Çalhanoğlu'nun Bayer Leverkusen'e transfer olmadan önceki süreçte gerçekleştiğine dikkati çeken Völler, "Bu karar, Hakan ve bizim için ağır bir darbe. Bayer Leverkusen, 2011 yılında gerçekleşen olayla hiçbir ilgisi olmamasına rağmen ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Sezonun uzun bir döneminde çok önemli bir oyuncumuz, takımdan eksik olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi (CEO) Michael Schade ise kararın, taraflar arasında yer almayan kırmızı-siyahlı kulübü ciddi bir şekilde etkilediğini belirterek, "Maalesef bunu kabul etmekten başka seçeneğimiz yok." ifadesini kullandı.



CAS'ın cezasının ardından Hakan'ın sezonu kapattığı hatırlatılan kulübün açıklamasında, milli futbolcunun söz konusu dönemde Karlsruher'de oynarken Trabzonspor ile anlaştığı ve bu sırada reşit olmadığı bilgisi verildi. Buna rağmen Hakan'ın Karlsruher takımıyla sözleşmesini uzattığı ve sonraki süreçte Hamburg'a transfer olduğu kaydedildi. CAS'ın bu durumu, futbolcunun Trabzonspor ile yaptığı sözleşmeyi ihlali olarak değerlendirdiği için ceza verdiği belirtildi.



Hakan Çalhanoğlu, 2014'te Hamburg'dan 14,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayer Leverkusen'e transfer olmuştu. Bu sezon iyi bir performans yakalayan Hakan, Bundesliga'da forma giydiği 15 maçta 6 gol attı.