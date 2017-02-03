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Leverkusen Başkanı'ndan çok sert açıklama

LEVERKUSEN BAŞKANI'NDAN ÇOK SERT AÇIKLAMA

Hakan Çalhanoğlu'na verilen 4 ay men cezası sonrası Leverkusen Başkanı'ndan çok sert bir açıklama geldi.

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Bayer Leverkusen Başkanı Michael Schade, FIFA'nın kararını onaylayarak oyuncuları Hakan Çalhanoğlu'nu futboldan men eden CAS kararını yorumladı. Alman Haber Ajansı DPA'ya konuşan başkan, kararı alan mercilere ağır ifadelerle yüklendi.

Ara transfer döneminin üç gün önce sona erdiğine dikkat çeken Michael Schade, "Kararın açıklanmasının, transfer döneminin bittiği bir zamana denk getirilmesi kalleşlik. Böyle olacağını bilsek transfer yapabilirdik" diye konuştu.

'Hakan'ın piyasa değeri düştü'

Bayer Leverkusen başkanı şöyle devam etti: "Hepimiz bir nebze şok olduk. Bu cezayı beklemiyorduk. Bu adil değil. Orantılı bir ölçüde saygı gösteren bir karar değil. Futbol oynamayacaksa Hakan'ın piyasa değeri düştü demektir. Bizim en etkili isimlerimizden bir tanesiydi."

Milliyet
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