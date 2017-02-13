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Levent Tüzemen'den bomba iddia ! Hasan şaş...

LEVENT TÜZEMEN'DEN BOMBA İDDİA ! HASAN ŞAŞ...

Galatasaray için gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

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Ünlü futbol yorumcusu Levent Tüzemen, Galatasaray'ın Kayserispor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından önemli bir iddia da bulundu.

Süper Lig'in 20. haftasında evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Riekerink'in takımdan gönderileceğini, yerine Hasan Şaş'ın teknik direktör olarak takımın başına geleceğini duyurdu.

Tüzemen canlı yayında, "Hasan Şaş'ın salı günü göreve başlayacağını duydum. Ben öyle duydum locada" açıklamasında bulundu.

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