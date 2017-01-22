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Levent Nazifoğlu'ndan olay sözler

LEVENT NAZİFOĞLU'NDAN OLAY SÖZLER

Levent Nazifoğlu, Karabük'te verdiği kararlarla tepki çeken Cüneyt Çakır'ı çok sert bir dille eleştirdi.

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Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu, Karabükspor maçının hakemi Cüneyt Çakır’ı sert bir dille eleştirdi. “Cüneyt Çakır’a artık kimse güvenmiyor” diyen Nazifoğlu, “Bir devin çöküşü. Amip gibi kendi kendini yiyip bitiyor” ifadelerini kullandı.

Nazifoğlu, “İyi bir mücadele oldu. Onlar şanslarını değerlendirdiler. Bizim de bireysel hatalarımız vardı. CÜneyt hoca artık hiçbir futbolcu ve yöentici güvenmiyor. İnanmadığı ve görmediği bir pozisyonda lehimize olan bir pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. Bir devin çöküşü. Kendi kendini amip gibi yiyip bitiriyor. 5 bin kişilik Karabükspor taraftarının baskısına bile dayanamayan uluslararası bir hakem. Tribündeki herkes Cüneyt Çakır’ın o kararları vereceğini biliyordu.”

AMK Gazetesi
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