Levent Nazifoğlu'ndan flaş açıklamalar !

Sarı-kırmızılı yönetici, taraftarların protestoları, teknik direktör Riekerink'in geleceği ve diğer konularda değerlendirmelerde bulundu.

Levent Nazifoğlu'nun konuşmalarından en dikkat çekenleri şöyle:

"Protesto normaldir. Ama protesto takıma zarar veriyor. Maçtan sonra bunlar yapılmalı. Saygı duyuyoruz. Çok önemli bir haftaydı. Kazansaydık ikinci olacaktık. Bu haftayı yok sayıyoruz. Yapacak bir şey yok. Maalesef yüksek stoperlerimiz yok. Devre arasında almak istedik ama takımları bırakmadı. Rakipler de bunun üstüne çalışıyor. Zaafları biliyoruz. Yüksek bir stoper almamız lazım."

"PARALAR FUTBOLCULARA İYİ GELMEDİ..."

Hocanın değişmesiyle ilgili bir tasarrufumuz olsa, şu anda kimi getirebilirsin? Kim yararlı olabilir? Yeni gelecek hoca da bize 3-4 hafta kaybettirir. Paralar iyi gelmedi demek ki. Futbolcular rahatladı galiba. Wesley olmadığı zaman takım bocalıyor. Buna Selçuk'u da ekleyince kötü oldu. Tabi ki sorumluluğu orta sahada alacak kişiyi bulamadık. Tolga da hırslıydı ama kuvvetli değildi. Karşı takım da aksine çok hırslı ve dinçti. Bizden daha hazır bir görüntüdeydiler. Wesley olmadığında takımın hali bu.

Bir hamle var. Ama bana göre faul değil. Duygusal olabilirim. Karabük maçındaki penaltı gibi eleştiler yapamam hakeme. Yönetim Kurulu da fikirlerini söyler toplantıda. Hoca ile bir konuşma yapmadık. Şampiyonluk şansımızda bir sapma yok. Bu golleri yememek lazım. Her gelen orta gol olacaksa sıkıntı var demektir. Bu hafta değil, her hafdta kazanmak lazım. Bu haftanın bir özelliği yok."

Evet, takım belirli bir yaşın üstünde. Doğrudur. Bu önceden de söylediğimiz bir sıkıntı. Sene sonuna kadar bu sıkıntı devam edecek. Biri iyileşiyor, diğeri sakatlanıyor. Maalesef böyle.

"KENDİ YALANINA KENDİ İNANIYOR"

Hoca konusunun ayyuka çıkmasının sebebi her hafta basının yeni ismi yazması. Yorumculara bakıyorum, birisi yalan atıyor, birisi yazıyor. Yok gelirse şu olur, gelmezse by olur diye yorum yapılıyor. Tüm hafta birisi bitiyor, başka arkadaş başka isim atıyor. Hiç bir hoca ile görüşmedik. Birileri herhalde haber bulamıyor, biri söylüyor, kendi yalanına kendi inanıyor. Yorumcularda alıp bu konuları yönetime sallıyor."