Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu istifa etti.



Sarı-Kırmızılı takımında son dönemin tartışılan isimlerinden olan Levent Nazioğlu görevinden ayrıldı.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tersi yaptığı açıklamalar bardağı taşıran son damla olmuştu.



Nazifoğlu Trabzonspor ile oynanan karşılaşma için kafilede yer almamıştı.