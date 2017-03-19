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Levent Nazifoğlu istifa etti

LEVENT NAZİFOĞLU İSTİFA ETTİ

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu istifa etti.

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Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu istifa etti.

Sarı-Kırmızılı takımında son dönemin tartışılan isimlerinden olan Levent Nazioğlu görevinden ayrıldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in tersi yaptığı açıklamalar bardağı taşıran son damla olmuştu.

Nazifoğlu Trabzonspor ile oynanan karşılaşma için kafilede yer almamıştı.

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