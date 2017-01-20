Levent Nazifoğlu: ''Calleri adaylardan biri''

Galatasaray Sportif A.Ş yöneticisi Levent Nazifoğlu, A Spor'a bağlanarak transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Nazifoğlu, "Uzun süreli kadro kurma çabası içerisindeyiz. Değişiklik yapılmalı, geçen sene olmalıydı bu sene devam ediyor. Podolski'nin ailesi İstanbul'dan ayrıldı, Podolski çok mutlu değil, Galatasaray'da memnun ama böyle bir problem var" dedi.



"JOSUE MUTSUZSA, İSTEDİĞİ YERE GİDEBİLİR"

Muhabirin "Josue'nin mutsuz olduğu iddia edildi. Onunla ilgili bir kararınız var mı?" sorusuna ise Nazifoğlu, "Josue'nin mutlu olmama gibi bir hakkı yok Galatasaray'da. Eğer mutsuzsa gidebilir istediği yere" yanıtını verdi.



"PİNTO'YA TEKLİF YAPMADIK"

Kimi veririz kimi alırız diye toplantılar yapıyoruz. Finansal Fair Play olayına da uygun olmalı, elimizden geleni yapıyoruz. Osmanlıspor'dan Pinto'ya teklif yapmadık.



"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYIYIZ"

4 takım şampiyonluk için mücadele ediyor. Şampiyonluğun en güçlü adaylarındanız, sakin olmayı başaran şampiyon olur"



"CALLERI ADAYLARDAN BİRİ"

Jonathan Calleri konusunda açıklama yapmayayım ama birçok adaydan biri. Önümüzde az bir süre var. Adaylardan transfer yapacağız.Televizyondan futbolcu izleyip alıyorlar diyenler hayal kuruyor. Fake hesaplar var, baktım yüzde 90'ı sahte. Evden siper almışlar havalılar bunlar yazıyorlar. UEFA'nın getirdiği kotaya göre gidecek oyunculara da bağlı. Transferde sayı vermek istemiyorum."



Ajansspor