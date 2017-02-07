Levent Nazifoğlu: Artık başkan konuşsun

Üst üste yapılan hakem hataları nedeniyle Süper Lig'de ağır yara alan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen G.Saray'da yavaş yavaş sabırlar taşmaya başladı. Hakemler Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'ın akıl almaz hatalarının ardından açıklamalarda bulunan G.Saray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, artık bu işe bir dur denmesi gerektiğini ifade etti.

Her hafta daha dikkatli olunması yönündeki telkinlerinin hakem hatalarını değiştirmediğinin altını çizen Nazifoğlu, topu Başkan Dursun Özbek'e atarak, “Ne konuşayım. Artık çıksın başkan konuşsun” dedi. Sezon başından itibaren çok sayıda hakem hatasına maruz kaldıklarını ifade eden başarılı yöneticinin sözlerinin ardından artık Başkan Dursun Özbek'in daha aktif olacağı ortaya çıktı.