Lens'ten transfer açıklaması !

Fenerbahçe'nin, Arnavutluk ekibi Partizani'yi 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Jeremain Lens açıklamalarda bulundu ve uzun yıllar sarı-lacivertli ekipte kalmak istediğini söyledi.

Kamp sürecinin başarılı geçtiğini kaydeden Lens, "Çok iyi bir kamp süreci geçirdik. Sadece bir gün kötü hava vardı. İki iyi hazırlık karşılaşması yaptık ve çok iyiydik. Takımımız Pazar gününe hazır. Rakiplerimizin de zor maçları var ve biz hazırız" dedi.

"FAZLA KANAT OYUNCUMUZ YOKTU"

Yeni transfer Karavaiev'in başarılı olacağını belirten Hollandalı yıldız, "Herkesin de bunu görebildiğini düşünüyorum. Bizim için iyi bir transfer oldu. Kaliteli bir oyuncu olduğunu herkese gösterdi. Takımımızın bu transfere ihtyiacı vardı. Fazla kanat oyuncumuz yoktu takım olarak. Onun daha fazla oynayarak gelişimini sürdüreceğini ve goller atacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"SUNDERLAND KÜME DÜŞERSE, TRANSFERİM KOLAYLAŞIR"

Sezon sonunda Fenerbahçe'de kalmak istediğini vurgulayan yetenekli oyuncu, "Geleceğim bana bağlı değil. Ama ben burada oynamaktan mutluluk duyuyorum burası çok büyük bir kulüp. Ben burada daha uzun yıllar kalmak isterim. burada Sunderland var Fenerbahçe var farklı insanlar araya girecek. Umarım beni Fenerbahçe'ye uzun yıllar bağlayacak imzayı atarım. Şu anda sözleşmem ile ilgili konuşmayacağım. Ancak Sunderland küme düşerse buraya transferim daha da kolaylaşacaktır" diye konuştu.

Advocaat'ın kendisini forvet olarak da düşünmesi ile ilgili düşünceleri sorulan Lens, "Ben ön tarafta oynayan bişr oyuncuyum. Santrfor da oynarım. Hocamız daha önce PSV'de beni oynatmıştı. Santrfor oynamam beni şaşırtmaz da zorlamaz da" cevabını verdi.