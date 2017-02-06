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Lens'in pozisyonu gol mü ?

LENS'İN POZİSYONU GOL MÜ ?

Serbest vuruşu Fabri kaleye yerleşmeden kullanan Lens topu ağlara göndererek gol attı. Ancak...

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Maçın sonlarına doğru serbest vuruşu, Beşiktaş kalecisi Fabri kaleye yerleşmeden kullanan Fenerbahçeli Lens, topu ağlarla buluşturdu ancak hakem Ali Palabıyık oyunu başlatmadığını belirterek golü vermedi.

Maçın sonlarına doğru serbest vuruşu Beşiktaş kalecisi Fabri kaleye yerleşmeden kullanan Fenerbahçeli Lens topu ağlara göndererek gol attı. Ancak hakem Ali Palabıyık daha düdük çalmadım diyerek golü iptal etti.
 
Ali Palabayık'ın maç bittikten sonra paylaşılan görüntülerinde ise çalmadım dediği düdüğü çaldığı anlar ortaya çıktı. Sosyal medyada pozisyon çokça tartışıldı.
 
Bu pozisyonu eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından, "Tartışılacak o kadar çok hakem kararı var ki! Hakemler kararların çoğunda haksız. Ama bu kabul edilemez. Önce oyna diyor, sonra golü vermiyor" ifadeleriyle paylaştı.

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