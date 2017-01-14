Lens'in geleceği Sunderland'e bağlı

Takımda kalmak isteyen Jeremain Lens’in geleceği Sunderland’in sportif başarısına bağlı. Şu anda ekonomik sıkıntıları olan Sunderland’in Premier Lig yönetimine olan finansal fair play sorumluluğu ciddi önem taşıyor.

Özellikle Lens’in kalabilmesi için Sunderland ile ekonomik uzlaşmanın önemi dikkat çekiyor. Bu nedenle de İngiliz kulübünün Championship’e düşmesi halinde borç konusunda yeni bir yapılanmaya gitmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.



Sunderland’in kadrodaki birçok önemli oyuncusunu satma konusunda daha rahat davranacağı ve Lens için esnek davranacakları belirtildi. Şu anda Premier Lig’e tutunmak isteyen David Moyes’un ekibi, sadece Hollandalı oyuncuyu kaynak olarak görüyor. Küme düşme senaryosu gerçekleştiğinde ise daha fazla satış opsiyonunu devreye sokacak Sunderland yönetiminin ayrıca Premier Lig’e oranla Championship’te ‘Finansal Fair Play’ olarak daha rahat edeceği kaydedildi.



Sporting vazgeçmiyor



Gregory Van der Wiel konusunda talipliler artmaya başladı. Hull City takımının takip ettiği Van der Wiel için Portekiz’de Sporting de pes etmiyor. A Bola gazetesinin haberine göre, Hollandalı sağ beki kiralamak isteyen Sporting’in yeni bir teklifte daha bulunacağı kaydedildi.



Kjaer şüpheli



Sarı-lacivertli ekipte Adanaspor maçı öncesi Kjaer sıkıntısı yaşanıyor. Son Partizani Tiran maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Danimarkalı futbolcunun yarınki karşılaşmaya yetişme olasığının zayıf olduğu bildirildi. Sağ üst adalesinden sakatlığı bulunan Kjaer’in tedavisine devam ediliyor. Tecrübeli futbolcu hazır hale gelemezse Neustadter, Skrtel ile birlikte forma giyecek. Bu arada bir günlük iznin ardından çalışmalarına başlayan Fenerbahçe’de taktik ağırlıklı bir program uygulandı.