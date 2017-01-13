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Lens'e dev tepki ! Rezillik...

LENS'E DEV TEPKİ ! REZİLLİK...

Sunderland Menajeri David Moyes, Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan oyuncuları Jeremain Lens'e patladı.

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Partizani ile yaptıkları hazırlık maçının ardından geleceği ile ilgili bir soru üzerine 'Sunderland'in küme düşmesi Fenerbahçe'ye transferimi kolaylaştıracaktır" ifadelerini kullanan Jeremain Lens, David Moyes'i sinirlendirdi.

David Moyes, bu açıklamaları 'rezillik' olarak nitelendirirken; "Senin haklarını elinde bulunduran bir takımın küme düşmesi hakkında konuşmak, rezillik, kepazelik. Bir kulübe bağlı oyuncu bunu söyler mi? İdmandaydım ve biri gelip, 'Bunu gördün mü' diyerek bu sözleri gösterdi. Eğer bunu dediyse, bu senin asıl kulübüne karşı yaptığın rezil bir harekettir" ifadelerini kullandı.

"SUNDERLAND KÜME DÜŞERSE, TRANSFERİM KOLAYLAŞIR"

Jeremain Lens, Partizani maçı sonrasında, "Geleceğim bana bağlı değil. Ama ben burada oynamaktan mutluluk duyuyorum burası çok büyük bir kulüp. Ben burada daha uzun yıllar kalmak isterim. burada Sunderland var Fenerbahçe var farklı insanlar araya girecek. Umarım beni Fenerbahçe'ye uzun yıllar bağlayacak imzayı atarım. Şu anda sözleşmem ile ilgili konuşmayacağım. Ancak Sunderland küme düşerse buraya transferim daha da kolaylaşacaktır" diye konuşmuştu.

Sporx
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