''Lens ile oynamak süper''

Avni Aker’de gecenin yıldızlarından olan Moussa Sow, Jeremain Lens ile oynamanın kendisini rahatlattığını söyledi. Lens’in özel bir isim olduğunu aktaran Senegalli, “Böyle paslar veren, Lens gibi bir oyuncuyla oynamak süper oluyor. Bir golcü daha iyisini bekleyemez. 2 maçtır asistleriyle bana destek oluyor. Maçın adamı da Lens” dedi. Sow, aldıkları galibiyetin önemli olduğunu ve rakiplerinin kazandığı haftada zor bir maç aldıklarını söyledi.

‘I love you’

Moussa Sow, Avni Aker’de attığı 2. gol sonrası Jeremain Lens’e koştu. Senegalli futbolcu, gol pasını veren takım arkadaşına sarılarak, İngilizce ‘I love you’ yani ‘Seni seviyorum’ diye bağırdı. Lens ile Sow’un gol kutlamasına diğer takım arkadaşları da katıldı.