Leicester ligde kalma savaşı veriyor

Geçen sezon Premier Lig şampiyonluğuna uzanan Leicester City, kadrosunu büyük ölçüde korumuş olmasına rağmen tarihin en keskin düşüşlerinden birini yaşıyor.

Son şampiyon, bu sezon oynadığı son 6 lig maçında bir gol dahi atamadı ve küme düşme hattının yalnızca 1 puan üstünde lige tutunma mücadelesi verir hale geldi.



Takımın golcüsü Jamie Vardy'nin son 513 dakikadır kaleyi bulan tek bir şutu dahi yok. Yönetim şimdilik teknik direktör Claudio Ranieri'nin arkasında olduğunu söylese de Leicester'ın rüyasının çoktan kabusa dönüştüğünü söylemek zor değil.

Sabah