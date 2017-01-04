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Landel'in sözleşmesi feshedildi

LANDEL'İN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nde Gineli futbolcu Michel Landel'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Antalya'daki devre arası kamp çalışmalarına başladı.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde konakladığı otelin sahasında teknik direktör Ümit Özat yönetiminde çalışan Gençlerbirliği'nde yeni transfer Jonathan Ring de idmana katıldı.

Yaklaşık 1.5 saat süren ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Diğer yandan kırmızı-siyahlıların Rumen futbolcusu Bogdan Stancu'nun, kampa henüz katılmadığı belirtildi.

Landel'in sözleşmesi feshedildi

Gençlerbirliği, Gineli futbolcusu Michel Landel'le yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Landel'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği ifade edildi.

Gençlerbirliği'ne 2014-2015 sezonunda transfer olan Landel, bu sezon ligde 12 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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