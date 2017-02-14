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Lance Armstrong'a rekor tazminat

LANCE ARMSTRONG'A REKOR TAZMİNAT

Lance Armstrong doping nedeniyle rekor tazminat ödeyecek...

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ABD Federal Yargıcı'nın aldığı karar, Armstrong'a karşı açılacak tazminat davasının önündeki engeli kaldırdı.

Fransa Bisiklet Turu'nda elde ettiği 7 şampiyonluğu, doping yaptığı gerekçesiyle iptal edilen Lance Armstrong'un ABD Hükümeti ile arasındaki tazminat krizinde önemli bir gelişme yaşandı.

Doping skandalının ortaya çıkmasının ardından zararını tazmin etmek isteyen hükümetin 100 milyon dolarlık tazminat davası açmaya hazırlandığı Armstrong, yaşanan süreçten hükümetin herhangi bir zarara uğramadığını iddia ederek yargıya başvurmuştu. ABD'li eski bisikletçi, US Postal takımıyla yarıştığı dönemde reklam gelirleriyle birlikte hükümetin bu sponsorluk anlaşmasından kârlı çıktığını öne sürmüştü.

Olaydaki menfaat bağını tespit etmek adına görevlendirilen Yargıç Christopher Cooper, Armstrong'un iddialarını temelsiz bularak başvurusunu reddetti. Böylelikle hükümetin Armstrong aleyhine açmayı planladığı tazminat davasının önündeki engel kalkmış oldu.

ABD Hükümeti 2000-2004 yılları arasında Armstrong ve ekibine 23,3 milyon dolarlık kaynak aktarıldığını belirterek, bu ödeneğin yanı sıra uğranılan zarar ve faizi de kapsayacak şekilde yaklaşık 100 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunacağını açıklamıştı.

Hürriyet

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