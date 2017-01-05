ANA SAYFA
Kvitova'ya saldıran kişiyi yakalatana 4 bin dolar

KVİTOVA'YA SALDIRAN KİŞİYİ YAKALATANA 4 BİN DOLAR

Bıçaklanan Kvitova'nın sporcu arkadaşları, Çek tenisçiye destek verdi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Petra Kvitova'nın Prostejov Tenis Kulübündeki oyuncu arkadaşları, Çek sporcuyu bıçaklayan kişiyi yakalatana 3 bin 850 dolar ödül vereceğini açıkladı.

Çekya'nın Prostejov kentindeki evine giren hırsız tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve sol elinden yaralanan Kvitova'nın sporcu arkadaşları, Çek tenisçiye destek verdi.
 
4 bin dolara yakın ödül
Kvitova'nın Prostejov Tenis Kulübündeki sporcu arkadaşları, 26 yaşındaki tenisçiyi yaralayıp, kayıplara karışan kişinin yakalanmasına yönelik bilgi aktarana 3 bin 850 dolar ödül verileceğini belirtti.
 
Sağlık durumu iyiye gidiyor
Ayrıca Çek tenisçinin sözcüsü Karel Tejkal, geçtiğimiz ay bıçaklanan Kvitova'nın yaralı parmaklarıyla alıştırmalara başladığını ve sağlık durumunun iyiye gittiğini kaydetti.
 
En az 6 ayı bulacak
Kariyerindeki iki grand slam şampiyonluğunu Wimbledon'da kazanan Kvitova, 2011 yılında kadınlarda dünya ikinciliğine kadar yükselmişti. Çek sporcunun iyileşme sürecinin, en az 6 ayı bulması bekleniyor.

73
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Galatasaray'a Drogba teklifiSneijder için astronomik teklifFenerbahçe'nin yeni planı: Eljero Elia
Mehmet Topuz bedavaya geliyor !Fenerbahçe forması giyeceği tarih belli olduTerim'in prensi için görüşmeler başladı
Queens Park Rangers Rodallega'yı istiyorKvitova'ya saldıran kişiyi yakalatana 4 bin dolarİşte Gregory van der Wiel'in yeni adresi
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS