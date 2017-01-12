Kupayı çalmaya çalışan şüpheli mahkemeye sevk edildi

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını çalmaya çalışan şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

Savcı, Halit Şahin'in "kamu malına zarar verme" ve "hırsızlığa teşebbüs" suçlarını işlediğini belirtti.

Adli işlemler için adliyeye getirilen Şahin'in başının sarılı olduğu, söz konusu yaralanmanın kupayı almak için cam kabini başıyla kırdığı sırada meydana geldiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ülker Stadı’ndaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan “Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz” diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.



KUPAYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI



Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalanmış, polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşılmıştı.