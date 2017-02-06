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Kupanın olay hakemi amatör kümeye...

KUPANIN OLAY HAKEMİ AMATÖR KÜMEYE...

Galatasaray yönetimi hakem Mete Kalkavan’ı, TFF’ye şikayet etti.

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Galatasaray yönetimi Başakşehir maçında verdiği kararlarla sarı kırmızılı takımın kupadan elenmesine yol açan hakem Mete Kalkavan’ı, TFF’ye şikayet etti.

Emre Belözoğlu’nun dirseğine kırmızı kart vermeyen ve Başakşehir’in ofsayttan attığı golü geçerli sayan Kalkavan’ın 2-3 hafta dinlendirilmesi bekleniyor. Bir diğer seçenek ise Kalkavan’ın amatör kümeye gönderilmesi.Mete Kalkavan, 3 Mart 2013’te oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalmış ve kötü bir yönetim sergilemişti.

Kalkavan bu maçta Fenerbahçe’nin net golünü ofsayt gerekçesiyle vermemiş ve kararlarıyla tartışma yaratmıştı. Kalkavan ertesi hafta ceza olarak Süper Amatör Lig’deki Feriköy-KK.Mevlana maçına atanmıştı.

Güneş

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