Ziraat Türkiye Kupası E Grubu son hafta maçında Galatasaray sahasında 24 Erzincanspor'u 6-2 yendi.

Sarı kırmızılı ekibin Alman futbolcusu Podolski tam 5 gol atarak galibiyetin mimarı oldu. Galatasaray grubu ikinci sırada bitirirken son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Maça as bir kadroyla çıkan Galatasaray 4 ve 10. dakikalarda Podolski’nin golleriyle 2-0 öne geçti. Erzincanspor ise 15. dakikada Yasin ve 25’te Ahmet’in golleriyle 2-2’lik beraberliği yakaladı.

27'de yeni transfer Garry Rodrigues sahneye çıktı. 31. dakikada De Jong'un kırmızı kart gördü ve 5 golün atıldığı ilk yarıyı G.Saray 3-2 önde ve 1 kişi eksik kapadı..

Sahada adeta devleşen Alman yıldızı G.Saray'ın 10 kişi kalması da durduramadı. Podolski ikinci yarıda da bıraktığı yerden gollere devam etti. 50'de skoru 4-2 yapan Podolski, 55 ve 63'te kendisinin 5. takımının 6. golünü atarak ikinci hat-trick'e koşuyordu ki Riekerink 84'te Alman oyuncuya 'bu günlük yeter' dedi ve yıldız isim alkışlar arasında kenara geldi..

Galatasaray, 13 puanlı lider Tuzlaspor’un arkasında 11 puanla ikinci sırada yer aldı.

MUSLERA KADRODA YOK

Takımın as file bekçisi Fernando Muslera'nın kadroda yer almadığı Galatasaray'da kaleye Cenk Gönen geçerken, savunmada ise Sabri Sarıoğlu, Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya ve Martin Linnes forma giydi. Savunmanın önünde De Jong ve Josue, kanatlarda ise Garry Rodrigues ve Armindo Bruma görev aldı. Forvet arkasında Wesley Sneijder'in oynadığı sarı-kırmızılı takımın ileri ucunda ise Lukas Podolski sahaya çıktı.

SELÇUK VE YASİN YEDEKTE

Jan Olde Riekerink, takımın as oyuncularından Selçuk İnan ve Yasin Öztekin'i yedekler arasında tuttu. Hollandalı teknik adam, Fernando Muslera'nın yanı sıra Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ü de maçın kadrosuna almadı. Cezalı Hakan Balta ile tedavilerine devam edilen Tolga Ciğerci, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz'in de kadrosunda bulunmadığı sarı-kırmızılı takımın diğer yedekleri ise Ahmet Şen, Kerem Çalışkan, Soner Gönül, Birhan Vatansever ve Luis Cavanda oldu.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Anagold 24 Erzincanspor ile yaptığı maça ilgi göstermedi. Karşılaşmanın oynandığı Türk Telekom Arena'nın tribünlerinde çok az sayıda sarı-kırmızılı taraftar yer aldı.

İŞTE BOL GOLLÜ MAÇIN ÖZETİ

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