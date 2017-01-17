Kupa Voley’de şampiyon Fenerbahçe !

Kadınlar Kupa Voley Final Karşılaşması'nda VakıfBank ile Fenerbahçe şampiyonluk için karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında etkili savunma yapan sarı lacivertliler karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. 2017 yılının ilk kupasını kazanan Fenerbahçe bayan voleybol takımı 3. defa bu mutluluğa ulaşmış oldu.

Ankara Başkent Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk setinde Kim'in servisleriyle avantaj yakalayan Fenerbahçe 5-2 öne geçti. VakıfBank rakibini yakalasa da Sarı-Lacivertliler ilk teknik molaya 8-7 önde girdi. Eda'nın etkili servislerini artan savunma direnciyle birleştiren Fenerbahçe, avantajı tekrar eline aldı ve ikinci teknik molaya da 16-13 önde girdi. Naz'ın servis turunda üçlü hücum turuna geçen VakıfBank 6-0'lık bir seri yakaladı ve 19-16 öne geçti. Bu sefer rakibini yakalayan taraf Fenerbahçe oldu ve setin son bölümünü daha iyi oynayan Sarı-Lacivertliler, yakaladığı seri ile setten 25-22 galip ayrıldı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete çok iyi başlayan Fenerbahçe ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Aradaki sayı farkını koruyan Sarı-Lacivertliler ikinci teknik molaya 16-8 önde giren taraf oldu. Rahat oyununu setin sonunda da sürdüren Fenerbahçe, ikinci seti 25-15 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü setin başına karşılıklı sayılar vardı. Skorer oyuncuları Kim,Natalia ile sayılar bulan sarı lacivertliler ilk teknik molayı 8-7 geride tamamlamasına rağmen ikinci molayı 16-11 önde geçti. Setin son bölümüne ağırlığını koyan Fenerbahçe seti 25-19 maçı ise 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

SALON: Ankara Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Nurper Özbar- Onur Hoşnut

VAKIFBANK: Kübra , Naz , Tıng Zhu , Milena , Lonneke , Gözde , Gizem (L), Cansu Özbay , Özgenur , Melis , Kımberly , Cansu Çetin

FENERBAHÇE: Eda , Ezgi , Kim , Dicle Nur , Maret , Natalia , Melis (L), Merve (L), Polen , Nootsara , Şeyma ,

SETLER: 22-25, 15-25, 19-25

SÜRE: 140 Dk. (37-34- 29)

Fenerbahçeli voleybolcular kupayı taraftarlara armağan etti

Kadınlar Kupa Voley final maçında karşılaştıkları VakıfBank'ı 3-0 yenerek kupayı 3. kez müzesine götüren Fenerbahçeli oyuncular, maçın ardından duygularını dile getirdiler.

Oyuncuların açıklamaları şöyle;

Şeyma Ercan: "Gerçekten inanılmaz bir organizasyondu. VakıfBank da çok güçlü bir rakipti. İnanılmaz mutluyuz şampiyon olduğumuz için çünkü bu maçta yüreğimizi ortaya koyduk. Bütün Fenerbahçelilere armağan olsun."

Eda Erdem Dündar: "Çok mutluyuz, aslına bakılırsa çok yoğun çalışıyoruz, inişli çıkışlı bir maç olabilirdi diye ama ilk setten itibaren güzel oyun ortaya koyduk, iyi servis attık. Arkadaşlarımı kutluyorum, camiamızın böyle şampiyonluklara ihtiyacı vardı ve biz de bunu başardık."

Polen Uslupehlivan: "Çok zor başladı açıkçası, VakıfBank güçlü bir rakip ama burada çok farklı bir Fenerbahçe vardı çünkü finale zor yollardan geldik, Eczacıbaşı'nı yendik. Bu 3'üncü kupa oldu, bütün taraftarlarımıza armağan olsun."