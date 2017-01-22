Kulüplerden İlhan Cavcav için taziye mesajları

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede bu sabah vefat etti.Uzun yıllar kırmızı-siyalı kulübün başkanlığını yaptığı için ‘Efsane başkan’ olarak bilinen Cavcav için başta TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor olmak üzere birçok kulüpten başsağlığı mesajları geldi.

Galatasaray: Amatör futbolcu olarak adım attığı spor camiasında 1975’ten beri yöneticilik yapan, Gençlerbirliği’nin efsane ve duayen başkanı İlhan Cavcav’ın aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, acılı ailesine, Gençlerbirliği Camiası’na ve Türk sporuna başsağlığı diliyoruz. Türk futboluna Kulüpler Birliği Başkanı olarak üç farklı dönem hizmet eden, 1977’den Gençlerbirliğine adım atıp 1978’den beri de Başkanlık görevini yürüten İlhan Cavcav, Ankara ekibi ile 2 kez Türkiye Kupası kazanmıştı.

Fenerbahçe: Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav’ın, geçirdiği beyin kanaması sonucunda vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Cavcav Ailesi ve Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere merhumun tüm yakınları ve Türk Sporu’na baş sağlığı dileriz.

Çaykur Rizespor: Türk Futbolunun duayeni, dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatından dolayı derin üzüntü içerisindeyiz. Başta futbol ailesi olmak üzere; Gençlerbirliği Camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Gaziantepspor: Türk futbolunun duayen isimlerinden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Sayın İlhan Cavcav'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi, Gençlerbirliği Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.

Beşiktaş: Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav, Türk sporunun önemli bir figürü olmasının yanı sıra, duayen bir spor adamı olarak da tarihe adını yazdırmıştır. Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarına karşın, spora hizmete devam etmekten çekinmeyen Cavcav, Gençlerbirliği’ne de hayatını adayarak saygıyı hak etmiştir. Merhum İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Gençlerbirliği camiasına başsağlığı dileriz.

Trabzonspor: Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981'de ikinci kez Gençlerbirliği'nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav'ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz.