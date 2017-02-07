Kulüp başkanına şok saldırı !

İtalya Serie A'da 23 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Pescara'nın Başkanı Daniele Sebastiani'nin araçları ateşe verildi.

Geçen sezon yükseldiği Serie A’da 23 maç sonunda sadece bir galibiyet alan Pescara’nın başkanı Daniele Sebastiani’nin iki aracı sabaha karşı ateşe verildi.

Ligde en son kendi sahasında Lazio’ya 6-2 mağlup olan Pescara’da, taraftarlar dün gece saatlerinde başkanın evinin önünde bulunan iki arabasını da ateşe verdi.

Kızgın olduğunu söyleyen başkan, sezon sonunda da takımı bırakacağını açıkladı.

Başkan Daniele Sebastiani bugün polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulunacak.

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