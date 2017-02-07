ANA SAYFA
Kulüp başkanına şok saldırı !

KULÜP BAŞKANINA ŞOK SALDIRI !

Pescara Başkanı Daniele Sebastiani'nin otomobilleri ateşe verildi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İtalya Serie A'da 23 maçta yalnızca bir galibiyet alabilen Pescara'nın Başkanı Daniele Sebastiani'nin araçları ateşe verildi.

Geçen sezon yükseldiği Serie A’da 23 maç sonunda sadece bir galibiyet alan Pescara’nın başkanı Daniele Sebastiani’nin iki aracı sabaha karşı ateşe verildi.

Ligde en son kendi sahasında Lazio’ya 6-2 mağlup olan Pescara’da, taraftarlar dün gece saatlerinde başkanın evinin önünde bulunan iki arabasını da ateşe verdi.

Kızgın olduğunu söyleyen başkan, sezon sonunda da takımı bırakacağını açıkladı.

Başkan Daniele Sebastiani bugün polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulunacak.

Şampiy10

24
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Tosic tarihi cezadan kurtuldu !Wesley Sneijder depremi !Lukas Podolski sezon sonu yolcu !
Talisca'dan Benfica'ya: ''2 aylık alacağımı verin''Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi !Şenol Güneş'in korktuğu başına geldi !
''Ben bunu her maç yaparım''Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı depremi !Van Persie kararı belli oldu !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS