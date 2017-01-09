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Krasnodar'ın golcüsü Fenerbahçe'ye meydan okudu

KRASNODAR'IN GOLCÜSÜ FENERBAHÇE'YE MEYDAN OKUDU

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar'ın golcüsü Fedor Smolov, sarı-lacivertlilere meydan okudu.

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Borussia Dortmund'un transfer listesinde olan tecrübeli forvet, "Türk futbolu hakkında herkes gibi benim de fikrim var. Özellikle taraftarların ne kadar ateşli olduğunu biliyorum. İstanbul'daki maç zor geçecek; ancak Rusya'daki karşılaşma daFenerbahçe için çok zor olacak"dedi.

BİZİM TARAFTARIMIZ DA AYNI

Smolov, kendi taraftarlarının da takımlarına son derece bağlı olduğunu sözlerine ekleyip "Krasnodar'a katkı sağlamak için hazırım. Fenerbahçe beni daha görmedi. Nasıl bir golcü olduğumu onlara göstereceğim"diyerek iddialı konuştu.

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