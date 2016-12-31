Krasnodar'dan Çin'e transfer oldu

KRASNODAR'DAN ÇİN'E TRANSFER OLDU Çin Süper Lig takımlarından SIPG, Krasnodar'dan Özbek futbolcu Odil Ahmedov'u kadrosuna kattı. Futbol » Dünya Futbolu 31.12.2016 14:41

Çin Süper Lig takımlarından SIPG, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Rus temsilcisi Krasnodar'dan Özbek futbolcu Odil Ahmedov'u kadrosuna kattı. Çin Süper Lig takımlarından SIPG, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Rus temsilcisi Krasnodar'dan Özbek futbolcu Odil Ahmedov'u kadrosuna kattı. Çin kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi. Özbekistan Milli Takımı kaptanlığını üstlenen Ahmedov, 2014'ten bu yana Krasnodar formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 101 maçta 7 gol, 14 asistlik performans sergiledi. 59