Krasnodar bileti sadece 28 lira

KRASNODAR BİLETİ SADECE 28 LİRA Fenerbahçe’nin Rusya’da oynayacağı maçın biletleri çok uygun bir fiyata satışa çıkıyor.. Futbol » Uefa Avrupa Ligi 09.02.2017 16:02

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe'nin 16 Şubat'ta Rus temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın biletleri, bugün satışa çıkacak. Fenerbahçe taraftarı için deplasman tribünü bilet fiyatının sadece 7 Euro (28 lira) olduğu kaydedildi. Taraftarların biletleri büyük ilgi göstermesi bekleniyor. 0

Etiketler : Fenerbahçe, Rusya, Krasnodar