Krasnodar bileti sadece 28 lira

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe'nin 16 Şubat'ta Rus temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın biletleri, bugün satışa çıkacak. Fenerbahçe taraftarı için deplasman tribünü bilet fiyatının sadece 7 Euro (28 lira) olduğu kaydedildi. Taraftarların biletleri büyük ilgi göstermesi bekleniyor.
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