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Krasnodar bileti sadece 28 lira

KRASNODAR BİLETİ SADECE 28 LİRA

Fenerbahçe’nin Rusya’da oynayacağı maçın biletleri çok uygun bir fiyata satışa çıkıyor..

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UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Fenerbahçe'nin 16 Şubat'ta Rus temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yapacağı maçın biletleri, bugün satışa çıkacak. Fenerbahçe taraftarı için deplasman tribünü bilet fiyatının sadece 7 Euro (28 lira) olduğu kaydedildi. Taraftarların biletleri büyük ilgi göstermesi bekleniyor.

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