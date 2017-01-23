Krasnador - Fenerbahçe maç bileti fiyatları belli oldu

Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin Krasnodar'la yapacağı maç, dünyanın en lüks stadı olarak lanse edilen Krasnodar Arena'da yapılacak. Bilet fiyatları, 25 TL'den başlıyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet satışları iki aşamada gerçekleştirilecek. 29 Ocak'a kadar öncelikli alış hakkından kombine bilet sahipleri faydalanacak. Tüm kategorilerdeki kombine bilet sahipleri en fazla 4 bilet satın alabilecek. 30 Ocak'tan itibaren ise biletler serbest satışa sunulacak. Bilet satışları karşılaşmanın ilk yarısının bitimine kadar da devam edecek.

EN UCUZ BİLET 25 TL

Rusya'da Türkçe yayın yapan Gazetem.ru sitesinde yer alan detaylı habere göre bilet fiyatları 400 ile 3 bin ruble (25 ile 200 TL) arasında değişiyor. 4 yaşına kadarki çocuklar ise stada biletsiz alınacak. Online bilet satışları hakkında ise kulübün resmi sitesinden ayrıca bilgi verilecek.

FC Krasnodar stadyum gişeleri ul. Razvedchika Leonova, 1 adresinde Güney tribünü 14 girişinin karşısında bulunuyor. Gişelerin çalışma saati ise hata içi 09: 00-19: 00, hafta sonları ise 10: 00-18: 00 saatleri arasında olacak.

DÜNYANIN EN LÜKS STADI OLARAK BİLİNİYOR

Futbolcuların soyunma odalarındaki ultra lüks konfordan, ısıtmalı ve soğutmalı seyirci koltuklarına, çim zemininden stadın iç kısmını saran dev LED ekranına, dışarda hava sıcaklığı eksi 25 iken içerde artı 10 dereceye kadar çıkarabilen sistemi ile görenleri şaşırtan dışarıdan Kolezyum görünümünde olan Krasnodar Arena, Türk inşaat şirketi Esta Construction tarafından yapıldı.