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Kral Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

KRAL KUPASI'NDA EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde eşleşmeler belli oldu.

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İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) tarafından düzenlenen kupanın çeyrek  final kura çekiminde, favori takımlar Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid  birbiriyle eşleşmedi.
 
İlk maçına deplasmanda çıkacak Barcelona, Real Sociedad ile  eşleşirken, Real Madrid ise Celta Vigo'yu konuk edecek. İlk defa çeyrek finale  çıkan Eibar ise Atletico Madrid'in konuğu olacak.
 
Tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselen ikinci lig ekibi Alcorcon da  ilk karşılaşmada Alaves'i ağırlayacak.
 
Kupada ilk maçlar 18 Ocak, rövanşlar ise 25 Ocak'ta oynanacak.

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