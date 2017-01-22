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Konyaspor kötü gidişe dur dedi

KONYASPOR KÖTÜ GİDİŞE DUR DEDİ

Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor'u sahasında 2-1 yenerek 3 puanı kaptı.

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Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Atiker Konyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan maçı ev sahibi takım 2-1 kazanmayı başardı. Son 3 haftada sadece 2 puan kazanan Aykut Kocaman’ın öğrencileri, 3 puanı Milosevic ve Bajic ile kaptı.

Konyaspor 4. dakikada kazandığı köşe vuruşunda Milosevic ile 1-0 öne geçti. Douglas’ın iyi ortasına, gerilerden gelerek kendine boş alan yaratan Milosevic altı pasın hemen dışından nefis bir kafa vuruşu yaparak topu sol köşeden ağlara yolladı.

Akşam
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