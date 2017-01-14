Konyaspor: 0 - Galatasaray: 1 (Maç devam ediyor)

90'Hakem Mete Kalkavan maçın sonuna en az 4 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.



89'Moryke Fofana, Lionel Carole'e yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.



87'Ceza sahası yayı önünde kısa pasla topla buluşan Lukas Podolski rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine giriyor ve kaleye şutunu gönderiyor. Bu top kale direğinin hemen yanından dışarı çıkıyor.



86'Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında topla ilerleyen Martin Linnes ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ön direğe yakın bölgeden topa hareketlenen Sabri Sarıoğlu kafa vuruşunu yapıyor ancak bu topu Serkan Kırıntılı tokatlayarak uzaklaştırıyor.

83'Galatasaray ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Eren Derdiyok çıkıyor ve yerini Lukas Podolski'ye bırakıyor.



82'Sol kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında kısa pasla topla buluşan Moryke Fofana ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top etkisiz şekilde yerden gidiyor ve kaleci Fernando Muslera'nın kontrolünde kalıyor.



78'Sağ kanatta topla buluşan Sabri Sarıoğlu topla birlikte ceza sahası içine ilerliyor ve sağ çaprazdan kaleye şutunu çekiyor. Kaleci Serkan Kırıntılı yatıyor ve bu topu ceza sahası içinden uzaklaştırıyor.



77'Atiker Konyaspor üçüncü ve son oyuncu değişikliğini yapıyor. Mehmet Uslu çıkıyor ve yerini Volkan Fındıklı'ya bırakıyor.

76'Orta alandan atılan pasla topla buluşan Garry Rodrigues göğüsü ile topu yumuşatıp ceza sahası yayının hemen solundan kaleye şutunu gönderiyor ancak Serkan Kırıntılı bu topu tokatlayarak kornere gönderiyor.



74'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Wesley Sneijder ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu topu kademeye giren defans oyuncuları tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



71'Ali Çamdalı, Nigel De Jong ile girdiği mücadelede faul gerekçesi ile oyun duruyor. Ali Çamdalı itirazları gerekçesi ile sarı kart görüyor. İtirazlarına devam eden Ali Çamdalı 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalıyor.



69'Atiker Konyaspor ikinci oyuncu değişikliğini yapıyor. Dimitar Rangelov çıkıyor ve yerini Moryke Fofana'ya bırakıyor.



69'Atiker Konyaspor ilk oyuncu değişikliğini yapıyor. Ali Turan çıkıyor ve yerini Amir Hadziahmetovic'e bırakıyor.

64'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Mehmet Uslu ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak ön direkte Eren Derdiyok bu topu kafa ile uzaklaştırıyor.



61'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Mehmet Uslu ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak Fernando Muslera bu topu tokatlayarak uzaklaştırıyor.

60'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Mehmet Uslu ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademedeki oyunculara çarpan bu top tekrar kornere gidiyor.



57'Jagos Vukovic'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu takip eden Sabri Sarıoğlu topun gelişine sağ ayağı ile sert bir şut çekiyor ancak bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.



57'Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Wesley Sneijder ceza sahası içine ortasını yapıyor. Kademeye giren Jagos Vukovic bu topu kafa ile uzaklaştırıyor.

56'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Mehmet Uslu ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak bu top kaleci Fernando Muslera'nın kontrolünde kalıyor.



55'Orta alanda her iki takımın top kayıpları ile maç devam ediyor.



51'GOOOLL!! Sol kanattan gelişen Garry Rodrigues'in yerden yolladığı pas ile altıpasın hemen sağ çaprazından Sabri Sarıoğlu gelişine sağ ayağıyla şutunu kaleye gönderiyor. Kaleci Serkan Kırıntılı'nın tokatladığı top kısa düşüyor ve tekrar Sabri Sarıoğlu'nun önüne düşüyor. Sabri Sarıoğlu sol ayağı ile altıpas içinden vuruşunu yapıyor ve topu ağlar ile buluşturuyor. Galatasaray, Sabri Sarıoğlu'nun golü ile 1-0 öne geçiyor.

46'Galatasaray ikinci yarıya değişiklik ile başlıyor. Josue çıkıyor ve yerini Garry Rodrigues'e bırakıyor.



46'Hakem Mete Kalkavan ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor. İkinci yarıya konuk ekip Galatasaray başlıyor.

45'Hakem Mete Kalkavan ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarıda herhangi bir gol sesi çıkmıyor.



45'Wesley Sneijder, devre arasında hakeme yaptığı itirazları sonucunda sarı kart ile cezalandırılıyor.

45'İlk yarının sonuna en az 2 dakikalık oynanmamış süre ekleniyor.



45'Orta alanda seken topla buluşan Dimitar Rangelov topu düzeltiyor ve uzaktan kaleye şutunu gönderiyor. Bu top kalenin üzerinden dışarı çıkıyor.



45'Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan'ın attığı pasla ceza sahası içinde topla buluşan Wesley Sneijder kaleye şutunu göndermek istiyor ancak bu top farklı şekilde dışarı çıkıyor.



42'Sol kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında kısa pasla topla buluşan Ömer Ali Şahiner ceza sahası içine yerden bir pas gönderiyor ancak Martin Linnes araya giriyor ve bu topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.

38'Orta alandan atılan uzun pasla ceza sahası içinde topa buluşan Mehmet Uslu bekletmeden ceza sahası içine yerden pasını gönderiyor. Ceza sahası içinde bomboş alanda topla buluşan Nejc Skubic sağ ayağı ile dengesiz bir vuruş yapıyor ve bu top yandan dışarı çıkıyor.



37'Ali Turan, hızlı gelişen Galatasaray atağında Wesley Sneijder'ı düşürüyor ve atağı kesiyor. Hakem Mete Kalkavan bu hareketinden dolayı Ali Turan'ı sarı kart ile cezalandırıyor.

29'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Wesley Sneijder ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademeye giren defans oyuncuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



28'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Selçuk İnan bu duran topu Wesley Sneijder ile paslaşarak kullanıyor.



24'Sağ kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Ali Çamdalı ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademeye giren oyuncular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



22'Sol kanattan atılan uzun pasa hareketlenen Rijad Bajic orta sahaya yakın bölgede ofsaytta kalıyor.



20'Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Lionel Carole ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademeye giren oyuncular topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



17'Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Sabri Sarıoğlu ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak kademeye giren defans oyuncuları topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırıyor.



13'Maç kaldığı yerden devam ediyor.



11'Martin Linnes, Deni Milosevic ile girdiği mücadelede yerde kalıyor ve kısa süreli sakatlık yaşıyor. Martin Linnes'in tedavisi için maç kısa süreliğine duruyor.



8'Sol kanattan atılan uzun topa hareketlenen Nejc Skubic topu kafa ile Rijad Bajic'in önüne indiriyor. Penaltı noktasının hemen yanında topa hareketlenen Rijad Bajic kaleye şutunu gönderiyor ancak bu top yandan dışarı çıkıyor.

7'Orta alandan Wesley Sneijder'ın gönderdiği pasa hareketlenen Eren Derdiyok ofsaytta kalıyor.



5'Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Wesley Sneijder ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak pozisyon faul gerekçesi ile durduruluyor.

3'Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Lionel Carole sol kanattan ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ceza sahası içinde topa hareketlenen Josue vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Serkan Kırıntılı'da kalıyor.



1'Hakem Mete Kalkavan maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Atiker Konyaspor maça başlayan taraf oluyor.

-Atiker Konyaspor'da sakatlıkları bulunan; Selim Ay ve Alban Meha bu maçta forma giyemiyor.



-Atiker Konyaspor ligde topladığı 24 puanla 7. sırada yer alırken, Galatasaray ise topladığı 33 puanla ligin 3. sırasında yer almakta.



-Konya Büyükşehir Torku Arena'da saat 19:00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



-Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunun 17. haftasında Atiker Konyaspor kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren



A. KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bajic, Milosevic, Rangelov