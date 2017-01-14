Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)

7'Orta alandan Wesley Sneijder'ın gönderdiği pasa hareketlenen Eren Derdiyok ofsaytta kalıyor.



5'Sol kanattan kazanılan serbest vuruş sonrası topun başına geçen Wesley Sneijder ceza sahası içine ortasını yapıyor ancak pozisyon faul gerekçesi ile durduruluyor.

3'Sol kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Lionel Carole sol kanattan ceza sahası içine ortasını yapıyor. Ceza sahası içinde topa hareketlenen Josue vuruşunu yapıyor ancak bu top kaleci Serkan Kırıntılı'da kalıyor.



1'Hakem Mete Kalkavan maçı başlatan düdüğünü çalıyor. Atiker Konyaspor maça başlayan taraf oluyor.

-Atiker Konyaspor'da sakatlıkları bulunan; Selim Ay ve Alban Meha bu maçta forma giyemiyor.



-Atiker Konyaspor ligde topladığı 24 puanla 7. sırada yer alırken, Galatasaray ise topladığı 33 puanla ligin 3. sırasında yer almakta.



-Konya Büyükşehir Torku Arena'da saat 19:00'da başlayacak olan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.



-Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonunun 17. haftasında Atiker Konyaspor kendi sahasında Galatasaray'ı ağırlıyor.

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, de Jong, Selçuk, Linnes, Josue, Sneijder, Eren



A. KONYASPOR: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson, Milosevic, Bajic, Milosevic, Rangelov