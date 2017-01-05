''Kontrat hiç önemli değil''

Fenerbahçe Yönetimi, Teknik Direktör Dick Advocaat ile sözleşme yenilemek istese de Hollandalı hocanın bu konudaki samimi görüşleri nedeniyle somut bir adım şimdilik atılmıyor.

Göreve gelirken yöneticilere “Kontrat ve süresi hiç önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe. Ben kulübün başarısı ve bana ihtiyacı olduğu için buradayım” ifadesini kullanan tecrübeli çalıştırıcının şu an sadece şampiyonluk yarışına odaklandığı, bu yüzden geleceği ile ilgili kararı sezon sonuna bıraktığı öğrenildi.

Teknik Direktör Dick Advocaat’ın ilk yarıdaki performansı yönetim kurulunu bir hayli etkiledi. Kısa sürede takımı toparlayan tecrübeli çalıştırıcı tekrar şampiyonluk yarışına ortak olmayı başardı. Bir yıllık sözleşme ile Fenerbahçe’nin başına geçen Hollandalı hoca ile gelecek sezon için de sözleşme yapılacağına dair iddialar gündeme gelse de henüz bunun için atılmış somut bir adım yok. Bunun temel sebebi de devam eden şampiyonluk yarışı.

Sezon başı göreve gelirken Advocaat, yönetim ile yaptığı toplantıda “Kontrat ve süresi hiç önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe. Ben kulübün başarısı ve bana ihtiyacı olduğu için buradayım” ifadesini kullandı. Hollandalı hoca bu sözleriyle istendiği zaman ayrılabileceğini ya da istendiği taktirde de takımda kalabileceğini açık şekilde vurgulamış oldu.

Önce şampiyonluk

Yönetim ve Advocaat arasında iyi bir iletişim bulunsa da ikinci yarı öncesi yeni kontrat ile ilgili atılmış bir adım yok. İki taraf da devam etmeyi düşünse de tek hedef lig şampiyonluğu. Tüm konsantrasyon buna verilmiş durumda. Zaten Advocaat’ın da kulübün çıkarlarına uygun hareket edeceğini söylemesi de yönetimi rahatlattı.

Gelecek listesi

Bu arada Hollandalı çalıştırıcı, tek yıllık sözleşme ile gelmesine rağmen kulübün geleceğini de düşünüyor. Bu çerçevede yönetime geçtiğimiz haftalarda bir transfer listesi verdi. Bu liste devre arası transferi için planlanan isimlerin bulunduğu listenin dışındaydı. Fenerbahçe’nin uzun vadede kadrosuna katması gereken bazı isimleri içeriyordu.

Advocaat gelecek vaadeden bu futbolcuları sarı-lacivertli yönetimin yakından takip etmesi gerektiğini ifade etti. Hollandalı hoca bu hareketiyle de sözleşme süresinden bağımsız olarak takımın ve kulübün çıkarlarını düşündüğünü davranışıyla da ortaya koydu. Kalsa da gitse de bu oyuncularından mutlaka kulüp tarafından takip edilmesini istedi.

Altyapı hamlesi

Her şey yolunda gider ve Advocaat takımın başında kalırsa tecrübeli çalıştırıcıdan sadece üst yapıda faydalanma yoluna gidilmeyecek. Özellikle yardımcısı Cor Pot’un alt yapı tecrübesi, kulüp için oldukça önemli. Bu nedenle alt yapı ve üst yapının birlikte çalışması da bu sayede olacak. Ancak öncelikle ikinci yarının başarılı şekilde tamamlanması ardından bu konuların masaya yatırılması planlanıyor.