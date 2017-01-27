Kolombiyalı golcüden Galatasaray itirafı

Lukas Podolski'nin durumuna göre transferde hareket edecek olan Galatasaray'ın, Kolombiyalı futbolcu Harold Preciado ile ciddi bir şekilde ilgilendiği ortaya çıktı. İlk olarak AMK gazetesinin duyurduğu 22 yaşındaki futbolcu, Kolombiya basınına yaptığı açıklamada kendisini Galatasaray ve Çin'den bir takımın istediğini resmen açıkladı.

Formasını giydiği Deportivo Cali'nin Başkanı Alvaro Martinez'in kendisi için Çin'den ve Galatasaray'dan gelen teklifleri gösterdiğini ancak hiçbir kulüple henüz anlaşılmadığını söyleyen Preciado, beklemeye geçti. Ayrıca Fransız ekibi Nantes'ın da 4.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı ancak kulübünün 5 milyonda direttiği iddia edildi.