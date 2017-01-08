Kjaer için çılgın teklif !

Simon Kjaer için Fenerbahçe’ye inanılmaz bir teklif geldi. Chelsea, Sarı-Lacivertli yönetime Danimarkalı stoper için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro’luk teklif yaptı... Teklifi masaya yatırmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi eğer hemen stoper takviyesi yapmayı başarırsa Simon Kjaer'in transferine onay verebilir...
Süper Lig'in 2. yarısı için kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, çok ciddi bir teklifle karşı karşıya geldi. İngiltere Premier Lig'de lider durumda bulunan Chelsea'nin Simon Kjaer için Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 18 milyon Euro'luk (15+3) bir teklifte bulunduğu bildirildi. UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşması gereği transfer yapması için oyuncu satması gereken Fenerbahçe, bu teklifi kabul ettiği taktirde ciddi bir kaynak elde etmiş olacak. Ancak ligde ve UEFA'da hedefleri olan Fenerbahçe'nin Kjaer'in transferine izin verirse bu boşluğu nasıl kapatacağı merak konusu. Elinde Skrtel ve Neustadter olan Fenerbahçe'nin zorlu maraton için takviye yapması gerekiyor.
CHELSEA TEKLİFE HER AN ZAM YAPABİLİR!
Ancak kulübe yakın kaynaklar gelen astronomik teklifin Chelsea tarafından biraz daha arttırılması durumunda Fenerbahçe yönetiminin Simon Kjaer'in satışına onay verip yeni bir stoper transferi için girişimlere başlayacabileceğini belirtiyorlar. Danimarkalı yıldıza daha önce Inter ve Milan gibi dev kulüpler talip olmuş ancak hiçbiri Chelsea'nin teklif ettiği rakama yaklaşmamıştı.
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KJAER İÇİN ÇILGIN TEKLİF !
Chelsea, Simon Kjaer için Fenerbahçe’ye 18 milyon Euro’luk teklif yaptı.
Simon Kjaer için Fenerbahçe’ye inanılmaz bir teklif geldi. Chelsea, Sarı-Lacivertli yönetime Danimarkalı stoper için bonuslarla birlikte 18 milyon Euro’luk teklif yaptı... Teklifi masaya yatırmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi eğer hemen stoper takviyesi yapmayı başarırsa Simon Kjaer'in transferine onay verebilir...
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