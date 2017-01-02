Kırmızı kart Chedjou'ya servete mal olacak

Tuzlaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında rakibine kasti tekme atıp ayağına basan ve kırmızı kart gören Aurelien Chedjou'nun bu hareketi servete mal olacak.

Oyunculara sezon başında imzalatılan disiplin talimatnamesi gereği, avukatlar Chedjou ile Yasin Öztekin'in Tuzlaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartların cezalarını hesapladı.



Garanti ücretler, maç başı gelirler, primler ve stopaj vergi tutarları dahil edilerek yapılan hesaplama sonrasında ceza tutarları belli oldu. Chedjou'ya maç başı 260 bin Euro, Yasin'e ise maç başı 128 bin Euro'luk faturalar çıkarıldı.



Kamerunlu stoperin PFDK'dan en az 3 maçtan men cezası alacağı tahmin ediliyor. Bu durumda maç başı ceza miktarı olan 260 bin Euro, 3 ile çarpılıyor ve ortaya 780 bin euroluk fatura çıkıyor.



Ntvspor