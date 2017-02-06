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''Kimsenin küsme lüksü yok''

''KİMSENİN KÜSME LÜKSÜ YOK''

Kadroda alternatifi artan Ersun Yanal, kulübede oturan oyunculardan moralini bozmamalarını istedi.

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Yanal’ın, “Kimsenin küsme lüksü yok. Yapacaklarınız hem sizlerin hem de takımın kaderini tayin edecek” dediği belirtildi.

Yakın zamana kadar kadro kurmakta zorlanan ve alternatifi olmadığı için kısıtlı sistemler üzerinde çalışabilen Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın eli, yeni transferler ve sakatlıktan dönen oyuncular sayesinde oldukça güçlenmiş durumda.

Lige verilen Türkiye Kupası arasında işi sıkı tutan ve artan alternatiflerle beraber hem savunma hem de hücum anlamında birçok farklı sistem ve oyun planı deneme şansı bulan deneyimli teknik adam, özellikle yedek kalan oyuncularından forma giymeye hazır olacak şekilde çalışmaya devam etmelerini istedi.

‘Kaderiniz sizin elinizde’

Yeni transferler sonrası kulübede oturmak zorunda kalan oyuncularıyla yakından ilgilenen Ersun Yanal, uyarı yapmayı ihmal etmedi. Tüm oyuncularından üzerine düşen görevi eksiksiz yapmasını isteyen Yanal’ın, “Kimsenin küsme lüksü yok. Bu sezon kaybettiğimiz puanları telafi etmek için herkes yapması gerekenin üzerinde mücadele etmeli. Bu geçiş sezonunda yapacaklarınız hem sizlerin hem de takımın kaderini tayin edecek” dediği öğrenildi.

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