Yönetimin yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son karar bugün yapılacak olan toplantıdan sonra verilecek. Tepkilerin hedefi haline gelen Riekerink, bu kritik süreçte FANATİK’e konuştu.



Kaderinin tartışıldığı görüşmelerden habersiz olduğunu anlatan Sarı-Kırmızılılar’ın teknik direktörü, “Bugün (dün) yönetimden hiç kimse benimle konuşmadı. Yönetimin yarın (bugün) yapacağını söylediğiniz toplantısından da haberim yok. O toplantıda alınacak kararın ilk önce benimle görüşülmesi daha normal olur” ifadelelerini kullandı.



Fanatik