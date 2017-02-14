Yönetimin yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Son karar bugün yapılacak olan toplantıdan sonra verilecek. Tepkilerin hedefi haline gelen Riekerink, bu kritik süreçte FANATİK’e konuştu.
Kaderinin tartışıldığı görüşmelerden habersiz olduğunu anlatan Sarı-Kırmızılılar’ın teknik direktörü, “Bugün (dün) yönetimden hiç kimse benimle konuşmadı. Yönetimin yarın (bugün) yapacağını söylediğiniz toplantısından da haberim yok. O toplantıda alınacak kararın ilk önce benimle görüşülmesi daha normal olur” ifadelelerini kullandı.
Fanatik
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | RSS