KHK kapsamında 7 spor kulübü kapatıldı

679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı bulunduğu iddia edilen Şırnak, Gaziantep ve Kocaeli'deki 7 spor kulübü derneği kapatıldı.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapıy, oluşum ve gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlara irtibatı oldukları genekçesiyle kapatılan dernekler arasında 7 spor kulubü bulunurken daha önceki kararnamelerde faaliyeti durdurulan Malatya Darende Spor Kulübü'ne ise yeniden faaliyet izni verildi.



Kapatılan spor kulüpleri:



Gaziantep Zirve Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü

Gaziantep Atlı Spor ve Binicilik İhtisas Kulübü

Kocaeli Darıca Fatih Koleji Spor Kulübü

Kocaeli İvme Spor Kulübü

Kocaeli Altın Yunus Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Şırnak Belediyesi Spor Kulübü Derneği

73 Cizre Spor Kulübü Derneği



Öte yandan 6 sayılı listede yer alan derneklerin ise faaliyetlerine yeniden izin verildi. Böylece 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun eki (III) sayılı listenin ilgili sıralarından ve 31/10/2016 tarihli ve 677 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle faaliyeti durdurulan Malatya Darende Spor Kulübü Derneği'nin yeniden faaliyetine izin verildi.