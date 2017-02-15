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''Keşke gönderseydik''

''KEŞKE GÖNDERSEYDİK''

Advocaat Fernandao'yu Mehmet Ekici takasında kullanmadığı için pişman...

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Mehmet Ekici'ye karşılık Trabzonspor'a vermediği Fernandao konusunda pişmanlık yaşadığı ortaya çıktı.

Sezon sonunda Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren ve bordo-mavili kulüpte kalmayacağını açıklayan Mehmet Ekici, Fenerbahçe ile anlaşmış, bunu kulübüne de iletmişti. Trabzonspor ise Ekici'ye karşılık sarı-lacivertlilerden Fernandao'yu istedi; ancak Dick Advocaat, o dönemde goller atan ve takıma olumlu katkı sağlayan Brezilyalı golcünün takımdan ayrılmasına izin vermedi. Takas gerçekleşmedi, transfer yattı...

Gelinen son noktada Fernandao'nun sisteme uymaması ve zorluk derecesi yüksek maçların hiçbirisinde takıma katkı sağlamaması ise Hollandalı teknik adamı hayal kırıklığına uğrattı. Advocaat'ın Fernandao yüzünden büyük pişmanlık yaşadığı ve Mehmet Ekici takasında kullanılmasına izin vermediği için suçluluk duyduğu bildirildi.

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