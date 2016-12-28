Kerim Frei'ya West Bromwich talip !

Ada ekibinin Galli menaceri Tony Pulis’in, Fulham formasıyla Premier Lig tecrübesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediğini ilettiği ve bu isim için ara transfer döneminde kulübün Beşiktaş’ın kapısını resmen çalacağı bildirildi.
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