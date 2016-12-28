Kerim Frei'ya West Bromwich talip !

KERİM FREİ'YA WEST BROMWİCH TALİP ! Kerim Frei için İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich’in takibi sürüyor. Süper Lig 28.12.2016 14:25

Ada ekibinin Galli menaceri Tony Pulis’in, Fulham formasıyla Premier Lig tecrübesi bulunan 23 yaşındaki futbolcuyu takımında görmek istediğini ilettiği ve bu isim için ara transfer döneminde kulübün Beşiktaş’ın kapısını resmen çalacağı bildirildi.



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