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Kerim Frei Birmingham'a transfer oldu !

KERİM FREİ BİRMİNGHAM'A TRANSFER OLDU !

Beşiktaş, Kerim Frei'i 2,5 milyon Euro karşılığında Championship takımlarından Birmingham'a sattı.

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Kerim Frei, Zola'nın ekibi Birmingham'a 2.5 milyon euro (10 milyon TL) bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Siyah-beyazlı takımda düzenli olarak forma giyemeyen Kerim Frei, İngiltere'ye geri döndü. Özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş'in yedek kulübesinde kalacak oyuncularına takımdan ayrılabileceği yönünde rapor vermesinin bu transferde etkili olduğu bildiriliyor.

Olcay Şahan'ın ardından Kerim Frei de siyah-beyazlı takımla yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı forma ile 113 maça çıkan genç kanat oyuncusu rotayı İngiltere'ye çevirdi. İngiltere Championship (2. Lig) ekibine transferi gerçekleşen Frei, 2013 yılında Fulham'dan Beşiktaş'a transfer edilmişti...

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